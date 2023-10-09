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Başkan Erdoğan duyurdu! Emeklilere ikramiye müjdesi: Bir defaya mahsus 5 bin lira yatıracak
09 Ekim 2023 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 20:49:00

Başkan Erdoğan duyurdu! Emeklilere ikramiye müjdesi: Bir defaya mahsus 5 bin lira yatıracak

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Kabine sonrası Başkan Erdoğan konuşma yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Her ne kadar bazılarının Milli mücadeleyi yöneten, 15 Temmuz'da hain darbecilere direnen meclisimize 'Gazi' demeye dili varmıyor olsa da, TBMM bu şanlı unvanı ilelebet taşıyacaktı.

Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve sınırları dışında izleyeceği stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz.

Bölgemizde ve dünyaya dini ve etnik kökenli ayrışmaların, çatışmaların, nefret suçlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin sergilediği bu kuşatıcı ve kucaklayıcı tavır çok çok önemlidir.

Bu yılın ilk yarısında %3,8 büyüyen, 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay %1,03'e yükselen Türkiye, depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek, bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak.

Sadece terör örgütü mensuplarını, teröristlerce kullanılan tesisleri, terörün gelir kaynaklarını ve yeteneklerini hedef aldığımız operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı.

1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz.

(Filistin-İsrail) Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dâhil her türlü ara buluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : KABİNE TOPLANTISI BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE
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