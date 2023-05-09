"Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık"

Başkan Erdoğan: Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hava ambulans filosuna ilişkin sosyaol medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık.



Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı! ���� pic.twitter.com/XemWbzks2O — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık.

Başkan Erdoğan, "Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!" ifadesinde bulundu