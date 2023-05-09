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09 Mayıs 2023 Salı 13:37:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 13:37:00

Başkan Erdoğan: Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

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Başkan Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hava ambulans filosuna ilişkin sosyaol medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık.

Başkan Erdoğan, "Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!" ifadesinde bulundu

Etiketler : recep tayyip erdoğan acil müdahale vatandaş
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