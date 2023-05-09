Başkan Erdoğan: Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık
Başkan Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hava ambulans filosuna ilişkin sosyaol medya hesabından paylaşımda bulundu.
Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023
Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı! ���� pic.twitter.com/XemWbzks2O
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık.
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