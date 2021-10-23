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23 Ekim 2021 Cumartesi 13:41:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 13:48:00

Başkan Erdoğan: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize muhakkak ulaşacağız

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan: "19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız." dedi.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz."

Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, "Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz." diye konuştu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ekonomi kemal kılıçdaroğlu bürokratlar
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