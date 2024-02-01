Başkan Erdoğan din görevlileri mezuniyet törenine katılacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Ankara'da Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimine katılacak. Daha sonra Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Nijer Cumhuriyeti Başbakanı'nı kabul edecek.
Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe Diyanet Akademisi Başkanlığı ev sahipliği yapıyor.
Törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmede bulunması da bekleniyor.
NİJER BAŞBAKANI'NI KABUL EDECEK
Erdoğan, daha sonra Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul edecek.
Saat 17.00'deki görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulması öngörülüyor.
Erdoğan, ardından Nijer Başbakanı Zeine ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
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