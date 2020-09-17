Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni programında Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;
Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz. Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor.
Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunun nedeni şehitlerin kahramanlığıdır.
Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir.
- Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
- Türkiye'de ilk aşı denemesi gerçekleştirildi!
- Salgın, F-35 teslimatlarını da vurdu! Aksamalar yaşanıyor
- MSB'den kararlılık vurgusu: Devam ediyoruz...