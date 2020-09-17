Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni programında Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz. Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunun nedeni şehitlerin kahramanlığıdır.

Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir.