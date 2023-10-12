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12 Ekim 2023 Perşembe 16:47:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 16:47:00

Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Kabul, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Destici'yi Genel Merkez'e gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Kabul sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Destici, kabulde, partinin 22 Ekim'de gerçekleşecek 12. Olağan Büyük Kongresine davet ilettiklerini söyledi.

Destici, Filistin ve İsrail arasında yaşanan ve savaşa dönüşen süreçte sivillere yönelik saldırılara dikkati çekerek, İsrail'in orantısız güçle Gazze'yi vurduğunu söyledi. Mustafa Destici, "İsrail, Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra bunu da dayanak tutarak ve ABD başta olmak üzere diğer batı devletlerinin de desteğini alarak Gazze'yi tamamen yerle yeksan etme, daha sonra da işgal edip İsrail topraklarına katma projesini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Buna bütün dünyanın 'dur' demesi lazım." diye konuştu.

ABD'nin açıktan İsrail'in tarafında olmasının dünya barışı açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Destici, "Çağrımız sadece batılı devletlere değil, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı... Bunların daha hızlı hareket etmesi ve net bir durum sergilemesi gerekiyor. İslam dünyası, ateşkes, barışın sağlanması için net duruş koyarsa daha erken sonuç alınacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde, yeni anayasadan yerel seçimlere kadar belli başlıkları istişare etme fırsatı bulduklarını belirten Destici, kongrenin ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Yerel seçimde işbirliğine ilişkin bir soruya Mustafa Destici, "AK Parti büyük kurultayını yaptı. Biz de 22 Ekim'de kongremizi gerçekleştirdikten sonra bunları o zaman daha net bir şekilde oturup, konuşma imkanı bulacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı sadece seçim işbirliği demek değildir. Bir ruhu, gayesi, amacı vardır. Diğer bir önceliğimiz de Türkiye'yi bu darbe anayasasından kurtarmak, demokratik, sivil bir anayasa kavuşturmaktır." yanıtını verdi.

Etiketler : erdoğan destici bbp
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