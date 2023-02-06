VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altında yaptığı paylaşımla hayata tutundu
TCG İskenderun gemisi yaralıları hastanelere sevk edecek
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar son durumu açıkladı!
Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Başkan Erdoğan: Ülkemizde yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir
MSB: Bir evladımız daha hayata tutundu
Bakan Koca: 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Bakan Nebati depremzedeleri hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü
Veliaht Prens Selman'dan taziye mesajı
Biden: Ekiplerimiz Türkiye'deki arama kurtarma için harekete geçiyor
Bakan Akar: Afet bölgelerine 17 uçakla yardım uçuşu yapılıyor
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Bu mutluluğun tarifi yok! Unutulmayacak çocukluk anıları biriktirdiler
Kış okulunda 250 bin öğrenci
Hamside bolluk ve ucuzluk umudu
Alevlerden çıkarılan kuzuya itfaiye şefkati
TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi
Gecelik kamp yapıyoruz
Nebahat Çehre olma yolunda
Deniz, Seren'i ağzına alamayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü sayısı 1541'e yükseldi
06 Şubat 2023 Pazartesi 20:12:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 20:12:00

Başkan Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Etiketler : başkan erdoğan destici aksakal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX