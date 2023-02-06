Başkan Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü

Başkan Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.