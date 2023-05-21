Başkan Erdoğan: Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız
Başkan Erdoğan, "Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'na katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
6 Şubat'tan bu yana hep buralarda olduk. Birileri gibi deprem turisti edasıyla gezmiyoruz.
Seçimlerde gençlerden en büyük desteği biz aldık
Ülkemizde birileri gençleri hep küçümsedi. Karamsarlık aşılayarak aramızı açmaya çalıştılar. Biz siyasi hayatımız boyunca hep gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermişizdir
Türkiye Yüzyılı gençliği dedik, seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği hamdolsun biz aldık
Bugün sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hakaretleri bırakmayanların, dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız
Bazıları siyaseti kendi kişisel hedefleri için yapıyor. Her türlü çirkefliği sergiliyorlar
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