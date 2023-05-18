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18 Mayıs 2023 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 09:31:00

Başkan Erdoğan: Depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz

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İnsani değerlerle bağdaşmayan bazı saldırılara şahit olunduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, "Depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.

14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile...

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Etiketler : recep tayyip erdoğan chp cumhur ittifakı seçim 14 mayıs
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