06 Şubat 2023 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:17:00
Başkan Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçeceği bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçeceği bildirildi.
Başkan Erdoğan deprem ardından valilerden bilgi aldı
Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
Ayrıntılar geliyor...
- Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor
- Zonguldak'ta gönüllü maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor
- Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor
- İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
- Gaziantep, Malatya, Kilis ve Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından 47 kişi kurtarıldı