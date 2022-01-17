Başkan Erdoğan: Yardıma koşan ilk ülke olduk

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17 Ocak 2022 Pazartesi 14:50:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 15:08:00

Başkan Erdoğan: Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz

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TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası camianın Arnavutluk'a yardımda bulunması için girişimlerde bulunduk. Depremden sonra yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOKİ KONUTLARI TESLİM TÖRENİNE KATILIYOR

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.

Teslim töreninde konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk. Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık.

"42 MİLYON AVROYA İNŞA EDİLDİ"

Başbakan ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım etmesi için bizzat görüşmelerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık, Koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdik. bugün de 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz.

"TÜRKİYE-ARNAVUTLUK DOSTLUĞU DEVAM EDECEK"

Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Şimdi altını çiziyorum: Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak düşüncesiyle her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye - Arnavutluk dostluğu devam edecektir.

Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk.

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