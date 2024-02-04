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04 Şubat 2024 Pazar 15:47:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 15:47:00

Deprem konutları teslim edildi! Başkan Erdoğan: Bölgenin ihyası için aralıksız çalışıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Seçim gündeminin, deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik.

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.

En son hak sahibi vatandaşımız evine yerleşene kadar, bize durmak dinlenmek yok. El ele bu sınamanın da üstesinden geleceğiz. Türkiye, asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor.

Her alanda büyük bir gayet ve özveriyle çalışarak afet bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız.

Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan islahiye deprem konutları
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