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22 Nisan 2023 Cumartesi 11:04:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 11:04:00

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek bölgede inşa edilen ilk afet konutlarının teslimini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

Erdoğan, Nurdağı'nın Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özbek Köyü'nde yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslim törenine katılacak. Törende yapacağı konuşmasında deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geçecek. Baykar tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret edecek. Depremzedelerle bayramlaşacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan gaziantep nurdağı köy evleri deprem bölgesi
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