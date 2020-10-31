Başkan Erdoğan İzmir'e gidiyor

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31 Ekim 2020 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 16:26:00

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'dan İzmir'e gidiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e gidecek.

Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.

Etiketler : Erdoğan Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan İzmir İzmir deprem deprem bölgesi
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