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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Erdoğan'dan ekiplere ve gönüllülere teşekkür
Yüzer hastane TCG Bayraktar depremzedelere "nefes" oldu
TSB Yönetim Kurulu, depreme ilişkin aldığı kararları duyurdu
"Deprem bölgesinde vatandaşların başvurmaları halinde hasarsız konutlara elektrik verilebilecek"
Bakan Kirişci: Hatay Yarseli Barajı'nda patlama ya da su sızıntısı bulunmuyor
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
İstanbul Emniyeti, Hatay'da güvenlik tedbirlerine destek verecek
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
GSB yurtları depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde
Depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okudu
7 yaşındaki İrem depremden 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı
MÜSİAD deprem bölgesinde konteyner kent kuruyor
Gaziantep'in 532 köyündeki depremzedelere jandarma helikopterleriyle yardım malzemesi ulaştırıldı
Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı
Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da yakalandı
İran, Türkiye'ye sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha gönderdi
Deprem sonrasında ihtiyaçların karşılanması için ön mali kontrole tabi harcamalarda limit yükseltildi
Depremzedelere yardım için seferber olan Hindistan'dan "yanınızdayız" mesajı
Güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor
Nahçıvan'dan Türkiye'deki deprem bölgesine 38 tır yardım
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki Arda enkazdan sağ çıkarıldı
11 Şubat 2023 Cumartesi 17:01:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 17:01:00

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

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Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da Turgut Özal Parkı'nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turgut Özal Parkı'nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç-gereçleriyle harekete geçirdik

Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz

Afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak hiçbir engelin bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin vermedik

Deprem bölgelerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın metanetini gördükçe, ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz

Sadece MEB'e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var

Özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz

Etiketler : recep tayyip erdoğan çadır kent şanlıurfa

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