Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turgut Özal Parkı'nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç-gereçleriyle harekete geçirdik

Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz

Afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak hiçbir engelin bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin vermedik

Deprem bölgelerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın metanetini gördükçe, ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz

Sadece MEB'e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var

Özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz