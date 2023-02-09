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09 Şubat 2023 Perşembe 10:12:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 10:12:00

Başkan Erdoğan: Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı. "Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile ilişkin "Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak." dedi. Erdoğan, "(OHAL) Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız

(Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde) Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir

(Deprem bölgesi) Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız

(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde) Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak

(OHAL) Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem bölgesi gaziantep osmaniye kilis

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