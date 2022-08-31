VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belçika, enerji krizine yönelik yeni tedbirler aldı
Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri: Siyasi komplo kurbanıyım
Bakan Kirişçi'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi
Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki
Balıkçılar av için mavi sulara açıldı
Kocaeli'de sağanak etkili: Sokaklar dereye döndü
Zelenskiy, Rus devlet medyasını hedef aldı
Haydarpaşa Limanı'nda yangın
Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek
ABD, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı
Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını açıkladı
İran'dan ABD'ye çağrı: Nükleer anlaşma için daha güçlü güvenceler istiyoruz
Dere yatağında kirliliğe neden olan kişiye 548 bin lira ceza
Eskişehir için sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan: Ege'de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa
İran, nükleer anlaşma için ABD'den daha güçlü güvenceler istiyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yarın gideceklerini söyledi
SPK'nin ihbarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alıyor
31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:04:00

Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camii'nin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Ayrıca Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.

Etiketler : TBMM Bakan Akar Tahsin Ertuğruloğlu
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar
Hüngür hüngür ağladım

Hüngür hüngür ağladım
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Görkemli düğün

Görkemli düğün
Anne acısı

Anne acısı
‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi

‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi
Hayranları yakaladı

Hayranları yakaladı
40 yaşa Afrika'da kutlama

40 yaşa Afrika'da kutlama
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes