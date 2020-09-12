Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Kredi değerlendirme kuruluşlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan "Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satış başları
Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin aynası işte bu adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da, şaha kalkmasının da sembolü yine burasıdır.
Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.
Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır.
KREDİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI
Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok.
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- Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu
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