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"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"
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29 Ekim 2023 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 10:11:00

Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz

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Başkan Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhuriyet 29 ekim cumhuriyet bayramı
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