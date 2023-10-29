Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz
Başkan Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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