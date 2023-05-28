Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapıyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı

Ayrıntılar geliyor...