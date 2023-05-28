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28 Mayıs 2023 Pazar 22:09:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 22:09:00

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapıyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan balkon konuşması cumhurbaşkanlığı külliyesi
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