Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapıyor
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapıyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı
Ayrıntılar geliyor...
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