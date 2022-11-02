Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuların ve seyircilerin dostluğudur."

"İnsanları ayrımlardan bağımsız hale getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır."