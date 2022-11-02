Başkan Erdoğan: Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur
Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuların ve seyircilerin dostluğudur' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuların ve seyircilerin dostluğudur."
"İnsanları ayrımlardan bağımsız hale getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır."
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
- Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı
- Başörtüsü için Anayasa turu başlıyor
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti
- Başkan Erdoğan: Hesabını hukuk önünde soracağız