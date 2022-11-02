Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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02 Kasım 2022 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 14:48:00

Başkan Erdoğan: Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur

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Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuların ve seyircilerin dostluğudur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuların ve seyircilerin dostluğudur."

"İnsanları ayrımlardan bağımsız hale getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır."

Etiketler : Başkan Erdoğan Külliyesi Sergi Salonu Şut ve Gol
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