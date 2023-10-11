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11 Ekim 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 14:15:00

Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tezkereye evet diyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tezkereye evet diyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine muhalefetin 'hayır' demesine tepki göstererek, "Cumhur İttifakı olarak her ikimizin oyları bu işi çözer" dedi.

Grup konuşmasında yaptığı 'ittifak' çağrısına da değinen Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Aynı şekilde zaten diğeri Cumhur İttifakı'nda belli ve ne kadar bu katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatinde o denli hayırlı olur." dedi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan akp seçim ittifak
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