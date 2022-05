NATO'ya terör örgütü alınmasına 'Evet' diyemeyiz!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadele sati bir kavram değildir, kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz Avrupa, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor fakat YPG'yi terör örgütü kabul etmiyorlar. Halbuki YPG PKK'dan ortaya çıkan bir örgüttür. Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? veriyor. Türkiye'de yıllardır mücadele sürdürüyoruz. Mağaradaki yapılanmaları Kandil'i kendilerine merkez haline getirmeleri, Batı bunları hala gizliyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da her gün gösteri yapıyorlar. Gereğini yapmaya devam edeceğiz.

Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık, yarın aynı şekilde İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Bütün bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız. Ama her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz.