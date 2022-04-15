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15 Nisan 2022 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 13:36:00

Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı

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Yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak üzere Üsküdar'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak için Üsküdar'daki konutundan çıktı. Açılış öncesi cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine seslenen iki kadın vatandaşı geri çeviremeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onları dinledi. Ardından camiye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra törene katılmak üzere Ayasofya Fatih Medresesi'ne geçecek.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Fatih Medresesi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'
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