Başkan Erdoğan NATO başvurusuna sert çıktı: O ülkeler terör örgütlerinin yuvası gibi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ADIMI

Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Teröre destek verenler parlamentoda. Bu konuda olumlu bakmamız mümkün değil.

BIDEN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Biden'ın açıklamalarını görüp tavrımızı ortaya koyarız.

ABD'DEN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın.

Pençe-Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale getirildi.