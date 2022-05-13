Başkan Erdoğan NATO başvurusuna sert çıktı: O ülkeler terör örgütlerinin yuvası gibi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin, 'Olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta yuvası gibi' dedi. ABD'nin PKK için aldığı yaptırım muafiyeti tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Her zaman destek verdiler. Düşman odaklarla bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ADIMI
Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Teröre destek verenler parlamentoda. Bu konuda olumlu bakmamız mümkün değil.
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