Başkan Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak? sorusuna yanıt veren Berat Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak
Başkan Erdoğan'ın 'Cuma günü müjdeyi vereceğim' sözlerinin ardından büyük merak konusu olan gelecek müjdeye ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü müjdeyi vereceğim" ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Kalyon Enerji Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde verdiği müjde üzerine açıklama yaptı.
"TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"
Bakan Albayrak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.
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