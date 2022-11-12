Başkan Erdoğan'dan 'deprem tatbikatı' mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları "Çök-Kapan-tutun" tatbikatına davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem tatbikatı için sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.
Tatbikat çağrısında bulununan Başkan Erdoğan; "Bugün saat 18.57 itibarıyla 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Milletimizi "afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" anlayışıyla 18.57'de #ÇökKapanTutun diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Bugün saat 18.57 itibarıyla 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 12, 2022
Milletimizi "afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" anlayışıyla 18.57'de #ÇökKapanTutun diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/nqd6KK2rNk