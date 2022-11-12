VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
12 Kasım 2022 Cumartesi 18:56:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 18:56:00

Başkan Erdoğan'dan 'deprem tatbikatı' mesajı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları "Çök-Kapan-tutun" tatbikatına davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem tatbikatı için sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

Tatbikat çağrısında bulununan Başkan Erdoğan; "Bugün saat 18.57 itibarıyla 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Milletimizi "afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" anlayışıyla 18.57'de #ÇökKapanTutun diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : başkan erdoğan deprem tatbikat
Tuvana biyografi filminde

Tuvana biyografi filminde
Konser sonrası Madagaskar tatili

Konser sonrası Madagaskar tatili
Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

Bana beyin kanaması geçirteceksiniz
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
üç yıl sonra vizyonda

üç yıl sonra vizyonda
Enerjik ikili

Enerjik ikili
Bir yol hikayesi

Bir yol hikayesi
Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX