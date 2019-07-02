02 Temmuz 2019 12:00 | Salı
Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de Çin Devlet başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.
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- Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı