"Şehirlerimizin durumu umurlarında değil!"

AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkanı adayları belli oldu.

Başkan Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sözlerimin hemen başında vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz. Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız eserleri ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir. Merhumenin ailesine, sevenlerine, okurlarına baş sağlığı diliyorum. Bu arada dün vefat eden ülkemizin önde gelen sosyologlarından ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ülkemizin fikir ve düşünce hayatında yeni bir yaprak dökümü olarak gördüğüm bu vefat nedeniyle Orhan hocamızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.

Bugün Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayımız Alinur Aktaş ile devam kararımızın ardından ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bursa, ne bizim ne milletimizin burası müstesna bir şehirdir. Bir yanını Marmara Denizi'ne veren sırtını Uludağ'a yaslayan, ayaklarını bereketli ovalara uzatan Bursa, kuruluşun şehridir. Bursa'da dikilen çınar fidanı üç kıta yedi iklime yayılarak ecdadın asırlarca süren hak, adalet, refah mücadelesine güç ve kuvvet vermiştir. Bursa'dan Edirne'ye oradan İstanbul'a ve nihayet Ankara'ya ulaşan başkentler silsilemizin ilk yıldızını hep kalbimizin en mutena köşesinde taşıdık.

Bağrında nice gönül sultanını misafir eden, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların şehri Bursa'nın manevi iklimi bugün de ruhumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Nice şairler, yazarlar, ressamlar ilhamını Bursa'dan aldıkları eserleri ile isimlerini tarihe yazdırmışlardır. Sanayinin, ticaretin, tarımın lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını, üretkenliğini, ülkemize ve milletimize katkısını anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımızla Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık ve bu yolda yürüyoruz. Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdük.

Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa'mıza geldiğimizde bu çalışmalarımızı ayrıntılı şekilde bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Ama emin olun ki Bursa alt yapısı ve üst yapısı ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağımız tercihle daha çok hızlansın.

Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir.

Türkiye geçmişte yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz sorumluluğumuzun sadece bugüne değil, asıl yeni nesillere olduğunun bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. Layusel olmadığımızın, milletimizin gözünün üzerimizde bulunduğunun şuuruyla kararlarımızı veriyoruz. İnsanlarımızın her adımında, her anında hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüzde hep onların üzerinde olacak. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun.

Eskiler önce yoldaş sonra yol derdi. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz erkeğiyle, kadınıyla, genci, yaşlısıyla milletimizin bizzat kendisidir.