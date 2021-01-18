"CHP'nin başındaki zat 56 gündür neden sessiz?"

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18 Ocak 2021 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 15:15:00

Başkan Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz"

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Başkan Erdoğan, CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin, "CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

AA'da yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir." diyerek, "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı." şeklinde konuştu.

"Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı sürdüren bir kadroyuz." dedi.

Erdoğan, "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat üstünde hizmetler götürerek bu mücadeleyi yürüttük." diyen Erdoğan, "Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik." şeklinde konuştu.

"EKONOMİDE GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ İÇİN GEREKEN REFORMLARI YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik." dedi.

Erdoğan, "Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

"Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir." dedi.

"TARİHİ MÜCADELENİN EN ZORLU KISIMLARINI GERİDE BIRAKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar." ifadelerini kullandı.

"2023 SEÇİMLERİ ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA YAŞANACAK"

"Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir." diyen Erdoğan, "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor." ifadesini kullandı.

CHP'DE SESSİZLİK HAKİM

CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz.

Etiketler : başkan erdoğan chp taciz tecavüz
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