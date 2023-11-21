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21 Kasım 2023 Salı 09:25:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 09:25:00

Başkan Erdoğan Cezayir'de... Resmi törenle karşılandı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere bugün Cezayir'e gitti. Başkan Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

Başkan Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'e gitti.

TÜRKİYE-CEZAYİR İLİŞKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

Etiketler : başkan erdoğan cezayir ziyaret
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