Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti

01 Eylül 2020 Salı 14:05:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 14:05:00
Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti
Kaynak: IHA
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Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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