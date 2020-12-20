Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşme gerçekleştirdi

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20 Aralık 2020 Pazar 18:51:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 20:13:00

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Abdülmecid Tebbun Cezayir
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