Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.