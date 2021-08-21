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21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:08:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:08:00

Başkan Erdoğan Çengelköy'de bir restorana uğradı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'deki bir restorana uğradı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, burada çay içti.

Başkan Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Başkan Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

Etiketler : başkan erdoğan istanbul çengelköy restoran
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