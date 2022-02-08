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08 Şubat 2022 Salı 21:26:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 21:27:00

Başkan Erdoğan Cem Karaca'yı andı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı vefatının 18. yılında rahmetle andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan cem karaca Anadolu rock
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