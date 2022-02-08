Başkan Erdoğan Cem Karaca'yı andı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı vefatının 18. yılında rahmetle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/jYw7WWvZmG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022