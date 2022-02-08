Başkan Erdoğan Cem Karaca'yı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.