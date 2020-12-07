07 Aralık 2020 Pazartesi 18:05:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 18:05:00
Başkan Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti
Kaynak: İHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Vacek'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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