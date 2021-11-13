Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetler Biga'da toplanıp buradan yola çıkardı. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga idi. Bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim yeri olarak bölgesine ve milletine hizmet etmiştir. Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme vesilesini Biga'da taclandırmak istedik.

Biga'da gerçekleştirdiğimiz eserlerin resmi açılışını yaparak Çanakkalemizin aydınlık geleceğine yeni kapılar açıyoruz.

Biz eserlerle konuşuyoruz. 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla 239 afet konutu ile alt yapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık.

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Bir asır önce tüm güçleri ile Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nin bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan kini bitmemiştir. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu ülke ve bu millete pranga vuracaklarını sananları zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahı ile küreği ile yerde bulduğu taşla eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ağır zayiyatlar verdirmiş ve geri çekilmeye zorlamıştı.

Ülkemizi sağlıkta, eğitimde, adalette, sanayide, tarımda, enerjide velhasıl her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken şanlı tarihimizden şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz.