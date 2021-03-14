Çamlıca Kulesi'ni inceledi

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14 Mart 2021 Pazar 20:10:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 20:11:00

Başkan Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ardından da Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı.

Erdoğan, daha sonra Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'ne geçerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan, kuleden İstanbul manzarasıyla fotoğraf da çektirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan çamlıca kulesi başkan erdoğan
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