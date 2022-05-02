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02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:13:00

Başkan Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız."

- Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

- Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık.

BAŞKAN ERDOĞAN, BAYRAM NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NDE KILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, bayram namazını burada kıldı.

Erdoğan, namazın ardından camide yaptığı hitapta, cemaatin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Rabbim daha nice bayramlara bizleri kavuştursun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını geride bıraktık ve bayramla da Rabbim bizleri müşerref kıldı. Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.

Bayramların hele hele dini bayramların kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tavan yaptığı günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna çok çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Ve böyle bir dönemde şu anda hamdolsun İstanbul'umuzun en büyük camisinde bir araya geldik ve burada şu anda kardeşliğimizi tesit ediyoruz, teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua, bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı bizlere lütfetsin.

İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca, bir taraftan şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi de inşallah yetişir orada da bu bayram namazlarını kılmayı Rabbim bizlere lütfetsin ve bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşliğimizi ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfuyla bu işleri de başaracağız."

Erdoğan, konuşmasının ardından camideki cemaatle bayramlaştı.

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