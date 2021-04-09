  • BIST
    1391.04
  • Dolar
    8,1800
  • Euro
    9,7278
  • Altın
    457,8380
İstanbul
1 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan'dan Prens Philip mesajı
Başkan Erdoğan yeni dönemi açıkladı...
Oktay'dan İtalya Başbakanı'na sert tepki: Yakın tarihine baksın
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
Türkiye'ye flaş teklif! SİHA'ları birlikte üretelim
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Bugün tamamlanıyor
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tepkisi
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! 2 pilot sağ kurtarıldı
Heyecanlandıran paylaşım! Dünyada bir ilk olacak...
Başörtülü gazeteciye ölümle tehdit
Kamuda yeni dönem başlıyor
Çanakkale'de 4 köy karantinaya alındı
HES kodu sahtekarlığı!
"Hoş geldin Yusuf kardeşim"
"İşte CHP'de anlayış budur!"
İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Kendi ülkesinde alay konusu oldu
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
"Diktatör arayan İtalya tarihine baksın"
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Gururlandıran hikayeler
09 Nisan 2021 Cuma 16:42:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 16:42:00

Başkan Erdoğan Cam ve Billur Müzesi açılışında konuştu: Yeni bir devri başlatıyoruz

ABONE OL

Başkan Erdoğan Beykoz Cam ve Billur Müzesi açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına gerçekten çok hoyrat davranılmış, nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir."

"Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı hedefliyoruz.

"Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz."

"Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır."

Etiketler : başkan erdoğan cam ve billur müzesi açılış töreni
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Testi pozitif

Testi pozitif
Şarkılarım ticari kaygıdan uzak

Şarkılarım ticari kaygıdan uzak
Ayarsızım'a tarihi klip

Ayarsızım'a tarihi klip
MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM

MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM
Yeni yaştan sağlık diledi

Yeni yaştan sağlık diledi
Kahve için yasağı deldi

Kahve için yasağı deldi
Senaristler psikolog yardımı almalı

Senaristler psikolog yardımı almalı
Kilo stresine girmeyecek

Kilo stresine girmeyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER