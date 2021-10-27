Başkan Erdoğan: Çad ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan; "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmalarından öne çıkanlar:
Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.
"Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"
Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.
Ayrıntılar geliyor..
- Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA alıcısı oldu
- Başkan Erdoğan: Çad ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
- Başkan Erdoğan, Farasis Enerji CEO'sunu kabul etti
- Elektrik üretimindeki artışın başrolü temiz enerji kaynakları olacak!
- 15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
- Sınırımızda kirli tezgah: Ateşle oynuyorlar