Başkan Erdoğan, Bursa'da aday tanıtım toplantısına katılacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katılacak.
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Bursa'ya hareket edecek.
Cumhurbaşkanı, Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak Ak Parti'nin Aday tanıtım toplantısına katılacak.
Erdoğan'ın öncesinde salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile biraraya gelecek.
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