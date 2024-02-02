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02 Şubat 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 10:45:00

Başkan Erdoğan, Bursa'da aday tanıtım toplantısına katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katılacak.

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Bursa'ya hareket edecek.

Cumhurbaşkanı, Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak Ak Parti'nin Aday tanıtım toplantısına katılacak.

Erdoğan'ın öncesinde salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile biraraya gelecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bursa aday
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