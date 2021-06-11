Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı

Başkan Erdoğan daha sonra Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.



ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Mescidlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize çevre şehircilik bakanlığımıza yardımcı olun. Buradaki değişim dönüşüm sizlerin de buralarda yaşama imkanlarınıza biz de suratle yaşatalım.

Bir vatandaşın, 'Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar' üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiç endişelenmeyin. Aynı sözü sizlere ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eyleminizi yapın. Bende sizin yanınızda yer alacağım.' dedi.

NATO ZİRVESİ MESAJI

NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız. İkili görüşmelerimiz var. Merkel, Macron, Boris Johnson ile görüşmelerimiz var.

Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke.

TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA SÖZLEŞME

İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak.

Gerek BionTech gerek Çin'le görüşmeler anlaşmalar var. 32 milyon aşılamayı yakalamış durumdayız. Turizme yönelik gelişmeler var. Suratle bir turizm atağı inşallah başlayacak.