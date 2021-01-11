Başkan Erdoğan: Büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni yılın ilk kabine toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'nin Türkiye'nin, vatandaşların ve tüm dünya için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diledi.

İnsanlığın 2020'yi iyi hatıralarla kapatmadığını belirten Erdoğan, "Ülkemiz de dünyayı etkileyen sıkıntılar ve yaşadığı afetler sebebiyle geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktı. Halbuki Türkiye olarak 2020 yılını güzel bir başlangıçla karşılaşmıştık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni duruma hazırladık. Zaten güçlü olan sağlık altyapımızı ve sağlık sistemimizi, açtığımız yeni hastanelerle tahkim ettik. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere yönelik nakdi hibe ve destek programları başlattık." ifadelerini kullandı.

Ekonomide aldıkları tedbirlerle salgının Türkiye'ye gelişini geciktirerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranına ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer salgın mart ayını hiç etkilememiş olsaydı bu oranın 1 veya 1,5 puan daha üzerine çıkmış olacaktık. Yılın ikinci çeyreğinde ise koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi. Bu dönemde Türkiye, diğer ülkelere nazaran oldukça düşük bir seviye olan yüzde 9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirdiğimiz önlem ve teşvikler sayesinde bu zor dönemde ekonomimizin direncini korumayı başardık.

Haziran ayında başlayan normalleşme adımlarıyla hızlı bir toparlanma sürecine gittik. Üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre sanayi üretimi yüzde 30, perakende satış hacmimiz yüzde 25 oranında arttı. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı 10 puan artarak yüzde 63'ten yüzde 73'e yükseldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında üçüncü çeyrekteki ciro endeksi artışı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 oldu. Otomobil ve konut piyasalarında haziran ayı ile birlikte ciddi bir hareketlilik görüldü. Hatta satışlar geçen senenin bile üzerinde gerçekleşti."

"EKONOMİDEKİ OLUMLU HAVA, GÜVEN ENDEKSLERİNE DE YANSIDI"

Erdoğan, geçen yıl otomotiv piyasasının, bir önceki yıla göre yüzde 61 büyümeyle 773 bine yaklaştığına işaret ederek 2020'nin ilk 11 ayındaki konut satışlarının da önceki yıla göre yüzde 21,5 artışla 1 milyon 400 bine ulaştığını söyledi.

Ekonomideki bu olumlu havanın, güven endekslerine de yansıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla Türkiye'nin, dünyada en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu kaydetti.

Aynı şekilde dördüncü çeyreğe de güzel başlandığını belirten Erdoğan, "Hatta ekim ayında sanayicilerimiz tarihimizin en yüksek aylık sanayi üretimini gerçekleştirdi. Kapasite kullanım oranımız yüzde 76 seviyesine ulaştı. İmalat sanayi, satın alma yöneticileri endeksi büyümeye ilişkin eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemize duyulan güvenin artmasıyla risk primimiz 300'ün altına geriledi. Borsamız 2020'de yatırımcısına yüzde 29 getiri sağlayarak dünya çapında en iyi performans gösteren piyasalardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk haftasında da borsa endeksinin yüzde 4,3'lük artışla rekor tazelediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalara rağmen 2020 yılını ihracat açısından da oldukça iyi tamamladık. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 169,5 milyar dolar ile programda belirlediğimiz hedefi yaklaşık 4 milyar dolar aştı. Henüz rakamlar açıklanmadı ama aynı şekilde 2020 yılı yine yüzde 0,3 olan büyüme hedefimizi aştığımıza inanıyorum. Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyümesi ekonomimizin gücünün ifadesidir.

Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz ise geçtiğimiz yılın ekonomimize en güzel armağanı oldu. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak haftada birkaç açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan ulaşıma, enerjiden sulamaya, haberleşmeden savunma sanayisine kadar pek çok alanda hedeflerimize uygun adımlarla ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk.

Tüm bu gelişmeler sayesinde salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 yılının yatırımın, üretimin, istihdamın, ihracatın arttığı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlandığı bir yıl olacağına inanıyorum. Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve bir süredir üzerinde çalıştığımız reformlar olacaktır."

"Terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür"

"Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor." dedi.

"Ülkemizin yeniden yapılanan küresel düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar"

"Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar." ifadesini kullanan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir." şeklinde konuştu.

"Su kullanımında tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz"

Erdoğan, "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz." diyerek, "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"HEDEFİMİZ ALTIN ÜRETİMİNİ 100 TONA YÜKSELTMEK"

"Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir." diyen Erdoğan, "İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız." dedi.

KOVİD-19'LA MÜCADELE

Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

"Kovid-19 aşısı perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi.