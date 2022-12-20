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20 Aralık 2022 Salı 14:33:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 14:33:00

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Raşidov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bulgaristan vejdi raşidov
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