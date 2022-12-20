Başkan Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.