Başkan Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Raşidov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.
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