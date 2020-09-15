Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Borisov ve Conte ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Ardından Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. İkili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov ve Conte görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
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