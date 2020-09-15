Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Borisov ve Conte ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Borisov ve Conte ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov ve Conte görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.