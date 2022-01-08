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08 Ocak 2022 Cumartesi 14:46:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 15:43:00

Başkan Erdoğan: Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman Ulukışla, Mersin ve Adana ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini kısaltacak hızlı tren ile Karaman'a hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün biliyorsunuz, Konya-Karaman yüksek hızlı tren açılışını yapıyoruz. Bu yapımı tamamlanan açılış töreni için gelmiş olduğumuz Konya'dan Karaman'a hareket ediyoruz. Konyamızı Yüksek Hızlı Tren ile bundan yaklaşık 11 yıl önce 2011 yılında tanıştırdık. Biz buyuz.

Bizden önce gelenlerin hızlı tren hayalimiydi, biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konyamıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti.

Konyalı için Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a gitmek diğer ulaşım araçlarından daha kolay, daha ekonomik. Bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor Karaman'a kadar uzatıyoruz. Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman Ulukışla, Mersin ve Adana ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek.

Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek.

Demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan mevcutları yenileyen yenilerini ekleyen kim oldu? Biz olduk. Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Ülkemizde örneği olmayan 1213 kilometre YHT ve 1213 kilometre hızlı tren hattını inşa ettik.

Bakın, Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı Balkanları katederek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Biz laf değil iş üretiriz iş.

Boğazın altından Avrasya tünelini kim yaptı? Fakat işte bu bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı şimdi ilk defa temel atma töreni yaptılar. Şaşırdım doğrusu. Anadolu'yu baştan sona kateden bu tren, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Biz yaptığımız işte bu yatırımlarla ülkemizi demiryolu yük ve insan taşımacılığına hazır hale getirme yolunda en kritik safhaları geride bıraktık.

Etiketler : recep tayyip erdoğan konya karaman hızlı tren
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