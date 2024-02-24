Başkan Erdoğan bugün Sakarya'ya gidecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamındaki yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Sakarya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.
Erdoğan'ın bugünkü durağı Sakarya olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.
Erdoğan'ın mitingde, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
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