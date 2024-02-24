Başkan Erdoğan bugün Sakarya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.

Erdoğan'ın bugünkü durağı Sakarya olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.

Erdoğan'ın mitingde, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.