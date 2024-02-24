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24 Şubat 2024 Cumartesi 07:35:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 07:35:00

Başkan Erdoğan bugün Sakarya'ya gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamındaki yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Sakarya'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.

Erdoğan'ın bugünkü durağı Sakarya olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.

Erdoğan'ın mitingde, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sakarya miting
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