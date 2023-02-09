VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan deprem çalışmalarıyla ilgili açıklama
ABD'li sismolog Tobin: Neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi
Suriye'de deprem sonrası enkazda doğan Eye bebek anne ve babasız büyüyecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 28 bin 44 kişi tahliye edildi
New York'ta Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı
Aksungur İHA ile deprem bölgesine baz istasyonu hizmeti
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı
Bakan Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı
Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı
Orta Doğu'dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Özbekistan, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak
Uzmanlar uyarıyor: Her ailenin bir afet planı olmalı
Deprem travması stres bozukluğuna yol açabilir
Yardım çağrısı için sosyal medya kullanım rehberi hazırlanmalı
Yaşanan durum çocuklara basit cümlelerle aktarılmalı
Deprem anında en çok panik ve korku zarar veriyor
09 Şubat 2023 Perşembe 10:12:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 10:12:00

Başkan Erdoğan: Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı. "Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile ilişkin "Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak." dedi. Erdoğan, "(OHAL) Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız

(Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde) Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir

(Deprem bölgesi) Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız

(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde) Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak

(OHAL) Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem bölgesi gaziantep osmaniye kilis

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX